San Bartolomeo, una messa e un concerto a Bibbona

Sabato 24 agosto, alle 21.30 nella chiesa di Sant’Ilario di Bibbona, in occasione delle celebrazioni di San Bartolomeo si chiude, con un concerto dedicato al patrono, la rassegna ‘Bibbona in Musica Estate 2019’, organizzata dall’Associazione Daleth Concerti per conto dell’assessorato alla cultura.

Al programma, di carattere lirico strumentale, prenderanno parte noti cantanti e musicisti del nostro territorio, tra cui: il Gruppo Vocale Santa Cecilia-Amichorum, Massimo Gentili tenore, Nico persichini marimba, Piera Coppola soprano, Roberto Fiorini sassofono, Gabriella Collaveri soprano, Joyful Clarinet Ensemble, Coro VadArmonia, Giorgio Regalli maestro colaboratore.

Il coordinamento e la direzione artistica della serata sono affidati a Caterina Luti.

L’evento sarà preceduto dalla Santa Messa, celebrata dal Vescovo Mons. Alberto Silvani, alle ore 18.30, animata dal Gruppo Vocale S. Cecilia-Amichorum e dalla Filarmonica Giuseppe Pucini di Bibbona.

