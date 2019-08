Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito dopo un tuffo a Lacona, nel comune di Capoliveri. Il ragazzo, bresciano, in vacanza con la famiglia, ha riportato un trauma spinale. Da quanto si apprende quando è stato soccorso non riusciva a muovere gambe e braccia. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso chelo ha trasportato in codice rosso a Cisanello.

