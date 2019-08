Senza biglietto, creano scompiglio sul treno a Empoli

Non hanno il biglietto del treno, creano scompiglio nel vagone e poi cercano di scappare. Due giovani di Castelfiorentino sono finiti nei guai per un fatto avvenuto alla stazione di Empoli alle 22.30 di ieri, martedì 20 agosto.

A chiedere aiuto alla polizia è stato il capotreno. Ha chiesto un documento ai ragazzi che si sono rifiutati e hanno danneggiato una porta. I due hanno provato a scappare mischiandosi nella folla del treno, ma la polizia li ha fermati alla stazione di Empoli.

Si tratta di E.M., 18enne di origini marocchine, e J.F., 21enne italiano con precedenti. Nei loro confronti procederà ai sensi di legge per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio in concorso, mentre il solo E.M. verrà denunciato anche per la sua posizione irregolare sul territorio nazionale, oltre alle sanzioni per aver viaggiato senza averne titolo.

