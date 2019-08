Strage dei Georgofili, morta Giovanna Maggiani Chelli, presidente dall'associazione dei familiari delle vittime

Una delle più forti combattenti per la verità sulla strage di via de' Georgofili del 27 maggio '93 è scomparsa la scorsa notte. Giovanna Maggiani Chelli, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime, aveva 75 anni e stava combattendo una lunga malattia. Maggiani Chelli era madre di una ragazza coinvolta nell'attentato, fu una vera e propria 'spina nel fianco' di magistratura e opinione pubblica per fare definitivamente luce sull'attentato di stampo mafioso che causò 5 vittime e decine di feriti. Giovanna Maggiani Chelli non perse mai un'udienza dei processi contro Riina e gli altri mafiosi e diffuse moltissime note a mezzo stampa per mostrare che, spesso, si poteva e si doveva fare di più nei confronti dei condannati e per scavare in una delle pagine più buie della storia repubblicana. Domani si terranno i funerali a La Spezia, con una cerimonia privata.

