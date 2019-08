Tramvia, trovati resti di antiche mura negli scavi della linea per Bagno a Ripoli

"Proseguono i saggi archeologici sul percorso della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Stanotte in viale Matteotti è stata trovata una testa delle mura di Arnolfo. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza di via La Marmora a 70 centimetri dal piano stradale. Una profondità che non va a interferire con la realizzazione della sede tranviaria". Lo ha scritto, sul proprio profilo facebook, l'assessore alla Mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti in riferimento all'avvio dei saggi archeologici per la nuova linea della tramvia (3.2), a Firenze.

Il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi si è recato ieri in Viale Matteotti all’incrocio con via La Marmora per constatare di persona il risultato dei saggi propedeutici alla costruzione della nuova Tramvia per Bagno a Ripoli. "L’escavatore – spiega Draghi – arrivato ad un certo punto ha trovato un suolo più duro; dai rilievi successivi sembra che siano riaffiorate le vecchie mura. Se ciò fosse confermato si dovrebbe smentire quanto detto ieri, martedì 20 Agosto, dall’assessore Giorgetti: "finora non sono stati rilevati resti di mura né altri particolari siti archeologici". Cosa farà adesso l’amministrazione comunale, appurato che sotto il tracciato esistono le fondamenta murarie?".

"Fratelli d’Italia ribadisce la sua perplessità verso l’intero progetto: far passare la tramvia sui Viali comporterebbe la riduzione da 6 corsie a 4 compromettendo la viabilità e causando la congestione del traffico" conclude Draghi.

