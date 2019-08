Tre settimane di senso unico alternato per il riassetto dell'Ombroncello

Dal 26 agosto al 14 settembre sarà istituito un senso unico alternato in via del Cantone, nel tratto compreso tra i numeri civici 115 e 116, per consentire i lavori di riassetto idraulico del fosso Ombroncello, che in quel punto passa sotto la strada. Il senso unico sarà disciplinato da un semaforo che alternerà il senso di marcia. I lavori sul corso d’acqua sono realizzati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno nell’ambito di una più ampia opera, che prevede la riprofilatura degli argini e la realizzazione di una cassa di espansione sul torrente Ombroncello, nella zona dietro il distributore di benzina di Barba (lato Valenzatico). L’intervento, dall’importo complessivo di 1.350.000 euro, servirà a trattenere l’acqua a monte, principalmente allo scopo di evitare esondazioni sia nella frazione di Barba che di Olmi.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

