Trovato sacchetto con eroina in zona stazione a Empoli

Della droga è stata ritrovata in piazza Don Minzoni a Empoli nella serata del 19 agosto. Un giovane empolese ha scorto un involucro in quella zona e ha chiamato la polizia.

Giunti sul posto gli agenti, che erano nelle vicinanze,hanno sentito la testimonianza del ragazzo, il quale aveva trovato in terra un sacchetto di plastica 'sospetto'. Ha consegnato agli operatori il sacchetto, che all’interno conteneva sette involucri di cellophane termosaldati. Effettuate le opportune analisi di polizia scientifica, è stato appurato che la sostanza era eroina, del peso di 8,5 grammi.

Verosimilmente lo spacciatore che ne era in possesso se ne era frettolosamente disfatto gettando la droga in terra al passaggio della volante, che poco prima del rinvenimento era intenta a pattugliare la Piazza Don Minzoni. La sostanza è stata pertanto sequestrata, sono in corso indagini mediante la consultazione delle telecamere in zona per rintracciare lo spacciatore.

