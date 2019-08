Ufficiale il calendario della Coppa Toscana: Abc Castelfiorentino nel girone C

E’ ufficiale il calendario della fase di qualificazione di Coppa Toscana-Trofeo “A. Piperno” con l’Abc Solettificio Manetti che, inserita nel girone C, se la vedrà contro Biancorosso Empoli, Pallacanestro Valdera e Don Bosco Livorno.

Ecco le sfide in programma per i gialloblu, che lunedì prossimo 26 agosto si raduneranno agli ordini di coach Paolo Betti:

Sabato 31/08/19 ore 21.15 – PalaBetti viale Roosevelt, Castelfiorentino

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – BIANCOROSSO EMPOLI

Domenica 08/09/19 ore 18.00 – Palazzetto via Niccoli, Capannoli

PALL. VALDERA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI

Sabato 14/09/19 ore 20.30 – PalaMacchia via Allende, Livorno

PALL. DON BOSCO – ABC SOLETTIFICIO MANETTI

Al termine della fase eliminatoria le prime classificate di ciascuno dei sette gironi, più la migliore seconda, accederanno agli spareggi in programma il 21/22 settembre (la vincente del girone C incontrerà la vincente del girone F composto da Fides Montevarchi, Olimpia Legnaia, Folgore Fucecchio e Synergy Basket) che stabiliranno le quattro squadre ammesse alla Final Four di gennaio.

