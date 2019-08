Ultimo saluto a Volterra per il professor Renato Bacci

Molte persone, venerdì 16 Agosto in piazza XX Settembre a Volterra, hanno partecipato all’ultimo saluto al prof. Renato Bacci che ci ha lasciati dopo un lungo periodo di malattia. Un’intensa commozione le univa in un forte abbraccio alla famiglia. Quelle persone testimoniavano gli impegni, gli interessi le passioni di Renato: i profondi rapporti di amicizia, l’impegno politico e culturale per la sua città, la passione per l’insegnamento, la vasta cultura e uno studio ininterrotto. Tra loro molti ex studenti e colleghi che in modi diversi lo hanno conosciuto come professore di Greco e Latino del liceo Classico “G. Carducci” e come Preside del medesimo Liceo. Dalle parole di Marco Buselli, ex sindaco di Volterra, e di Giovanni Salvini, che sono stati suoi studenti, è emersa la sua figura di insegnante: passione per le discipline che insegnava, profonda competenza, autorevolezza erano i suoi tratti distintivi, ma soprattutto a lui interessava lo sviluppo del pensiero critico negli studenti, il dialogo ed il confronto con loro sui temi di attualità, con profondo rispetto della loro personalità e delle loro idee. Il suo invito era a conoscere se stessi, ha ricordato Marco Buselli, tenendo presente però che ciò non è possibile senza conoscere le proprie radici. Da qui il profondo interesse per la cultura classica e l’impegno mai interrotto per il mantenimento del Liceo Classico a Volterra. Giovanni Salvini ha sottolineato un importante insegnamento che tra gli altri il prof. Bacci gli ha dato: l’ ‘arte del dubbio’, la consapevolezza che il dubbio non è proprio di persone deboli, al contrario, è un mezzo per una conoscenza sempre più profonda di se stessi e degli altri. Il rapporto nato sui banchi di scuola per molti è divenuto amicizia profonda nella vita, testimoniata dagli incontri conviviali nella sua casa con ex studenti e colleghi di varie generazioni. Il forte impegno politico per Volterra è stato messo in evidenza dal Sindaco, Giacomo Santi, che ha ricordato la sua profonda onestà intellettuale ed il rispetto per le idee altrui. Le sue parole sono state un abbraccio affettuoso dell’intera comunità cittadina. L’intenso e duraturo legame con la città è emerso anche dalle parole di Piero Fiumi e di Eleonora Raspi, ex assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di questa città: ambedue hanno richiamato l’intensa testimonianza della sua vita che il prof. Bacci ha lasciato nel suo ultimo libro Attenti ai piccioni, arricchito dalle foto di Damiano Dainelli, un libro in cui la sua vita si intreccia strettamente con la vita della città negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso.

Attraverso queste testimonianze vogliamo ricordarlo e vogliamo dirgli GRAZIE: per il suo insegnamento, un valore aggiunto nel Liceo Classico cittadino, per la sua attività di Preside, per il suo impegno come assessore all’Istruzione e alla cultura del Comune di Volterra, per la sua collaborazione, quando era già in pensione, al progetto da molti anni attivo nel Liceo Classico “Passi nel tempo. Archeologia”, accompagnando come guida gli studenti in alcuni viaggi di istruzione in Sicilia. Un abbraccio forte a Luciana, a Valentina, ad Anita e Matilde.

Fonte: IIS Carducci - Ufficio stampa

