Butta via etichette di griffe, finanzieri scoprono laboratorio di falsi a Navacchio

Ha buttato via in strada un pacchetto con alcune etichette falsificate di note case di moda, ma il gesto è stato visto dai finanzieri di Pisa i quali hanno scoperto un laboratorio di produzione di falsi in quel di Navacchio. Il fatto è avvenuto alla stazione centrale di Pisa e i militari hanno attivato la perquisizione in casa del 44enne senegalese. Nella frazione di Cascina oltre 2.700 etichette erano pronte ad essere applicate su giubbotti, borse e scarpe per la stagione invernale, mentre oltre 2.000 articoli erano già stati prodotti per la successiva rivendita. La merce, del valore commerciale di oltre 100.000 euro, è stata sottoposta a sequestro ed il soggetto denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.

