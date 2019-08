Alla ricerca di Artù, solidarietà e mobilitazione: i contatti e gli avvistamenti dell'Alano pontederese

Tanta è la solidarietà e l'unione che si stringe intorno alla famiglia di Artù, il cane scomparso da casa lo scorso 27 luglio, a seguito del maltempo registrato in quel fine settimana.

Artù ha 3 anni, è un alano nero con una macchia bianca sul petto e sopra il naso. Ha il chip e un ottimo carattere, la bontà si abbina alla sua stazza virile. Si è allontanato da Via delle Cantine 2A a Pontedera nella zona del circolo di Tennis, dove vive con i suoi padroni.

In questo periodo di scomparsa, quasi un mese, in molti si sono mobilitati alla ricerca del cucciolone nero. Tanti gli annunci sui social e sui giornali, e anche la creazione di gruppi di ricerca su Facebook. Un valido esempio che sta raccogliendo numerosissimi consensi è 'Ricerca di Artù', che conta più di 800 membri impegnati nella meticolosa ricerca. Sul campo anche il centro cinofilo 'Qua la zampa' di Staffoli, con le squadre di ricerca e la creazione dell'attivissimo gruppo social.

Sembra però che ogni speranza non sia perduta, infatti sarebbero numerosi gli avvistamenti segnalati: Quattro strade di Bientina, in zona Pianore a Cerretti, e le recenti segnalazioni in zona Corrazzano a San Miniato.

Lo stesso padre adottivo di Artù, Sandro Deri, scrive su Facebook la sua gratitudine per l'attivismo dimostrato da tutte quelle persone che si sono buttate nell'impegno e nella ricerca del suo amico a 4 zampe: "Molti di voi, stanno cercando Artù ininterrottamente da giorni, ora è il momento del riposo. Bisogna fermarsi un attimo, riposare, riordinare le idee e magari sperare in un nuovo avvistamento, possibilmente con foto. La parola grazie, non rende minimamente l'idea di quello che vi dobbiamo, ma conosciamo solo quella. Grazie a tutti".

In caso di avvistamento o ritrovamento chiamare i numeri 389 6544521 o 348 9128767, corrispondenti al padrone Sandro Deri e, se possibile, scattare una foto o girare un video per meglio comprendere la segnalazione.

