Allerta meteo: pochi minuti di pioggia a Certaldo senza danni

Si è verificato intorno alle ore 17.00 di oggi un breve temporale durato alcuni minuti con forti piogge e vento. Un evento atteso e prevedibile anche a seguito della allerta meteo emessa dal Centro Funzionale della Regione Toscana e rilanciata dalla Protezione Civile.

L’evento, assai più leggero rispetto a quello dello scorso 27 luglio, è stato seguito dall’assessore con delega alla protezione civile Jacopo Masini, in stretto contatto con i dipendenti comunali preposti alla protezione civile, le associazioni di protezione civile, e con il sindaco Giacomo Cucini, che in questi giorni non si trova a Certaldo.

Nel centro urbano di Certaldo non sono state segnalate particolari criticità, salvo 10 cm circa di acqua al sottovia stradale di Via Pio La Torre (uno degli accessi al parcheggio del negozio Coop) che hanno fatto scattare il semaforo rosso di blocco della strada, ripristinata poco dopo con l’azionamento manuale del sistema di pompaggio. Nelle campagne si segnalano alcuni interventi dei Vigili del Fuoco in zona Pino per rimuovere rami di alberi dalle strade.

Si ricorda a tutta la cittadinanza che la allerta meteo per rischio idrogeologico idraulico del reticolo fluviale minore e per i temporali forti, con possibili temporali sparsi localmente di forte intensità associati a colpi di vento e grandinate, è prevista, al momento, anche per tutta la giornata di venerdì 23 agosto. Gli eventi saranno più probabili nelle ore diurne. In occasione dei fenomeni più intensi si invita a prestare attenzione durante le attività all'aperto, alla guida e nel transito in prossimità di sottopassi e strade prossime al reticolo minore.

Per informazioni su allerte meteo e comportamenti da adottare: www.regione.toscana.it/allertameteo

