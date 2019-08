Una utilitaria si è schiantata contro un albero a San Giuliano Terme questa notte, in via Martin Luther King. L'incidente è avvenuto alle 3.30 ed è rimasta coinvolta una sola auto. Il conducente è stato soccorso in codice giallo da un'ambulanza inviata dal 118. I vigili del fuoco della sede centrale di Pisa hanno messo in sicurezza l'auto.

