Bancarotta fraudolenta da oltre 8 milioni di euro scoperta dalla Guardia di finanza di Castelfiorentino per un'azienda della Valdelsa Fiorentina del settore edile, che aveva accumulato finora 20 milioni di euro di debito. Le indagini condotte dal pm Concetta Gintoli e dirette dal procuratore Giuseppe Creazzo hanno ricostruito il dissesto finanziario legato ad alcune società riconducibili a due imprenditori. Gli indagati avrebbero distratto il patrimonio con finanziamenti non fruttuosi di altri complessi aziendali sotto crisi di liquidità e fidejussioni da alcuni milioni di euro. Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno permesso l'inserimento dell'azione dell'Agenzia delle Entrate che ha potuto porre le basi per il risarcimento dei creditori, già avviato tramite le vendite all'asta del patrimonio.

Tutte le notizie di Castelfiorentino