Bimba di 9 mesi ingerisce hashish, nel sangue anche cocaina: ricoverata al Meyer. Denunciati i genitori

Una bimba di appena 9 mesi ha ingerito dell'hashish ed è stata ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. La piccola, residente nella provincia di Prato, è in buone condizioni fisiche e si trova in fase di osservazione. A portarla al pronto soccorso dell'ospedale di Prato sono stati i genitori che adesso sono stati denunciati per lesioni colpose e detenzione di droga. Da quanto si apprende nel sangue della piccola erano presenti anche tracce di cocaina. I due genitori hanno riferito chela piccola avrebbe ingerito qualcosa in un parco, ma per gli investigatori non sarebbero credibili.

Secondo ambienti investigativi i genitori sarebbero tossicodipendenti e le tracce di cocaina nel sangue della bambina sarebbero riconducibili alla trasmissione per allattamento.

