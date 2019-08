Calci, paese connesso e all'avanguardia: wi-fi free e hotspot comunali per i cittadini

Un’esigenza molto sentita dai cittadini calcesani che, in ancora molte frazioni, devono fare i conti con il Digital Divide, la disparità esistente tra chi può ottenere l’accesso alle tecnologie dell’informazione e chi ne è escluso in modo parziale o totale. Per bypassare i nodi legati a questa persistente criticità, l’Amministrazione Comunale a partire dal 2016 - durante il primo mandato del Sindaco Massimiliano Ghimenti - ha cercato di ridurre questo gap tendendo sempre più la mano a servizi a banda larga con caratteristiche tecniche ed economiche allineate agli standard di mercato.

“Abbiamo allestito alcune postazione wi-fi free che consentono ai nostri cittadini di connettersi gratuitamente alla rete anche all’aria aperta – interviene il Sindaco Massimiliano Ghimenti -. Non solo in biblioteca comunale ma anche in Piazza Garibaldi e nei giardini comunali adiacenti a Palazzo Civico nonché al Parco delle Fonderie. Si tratta di un servizio molto utile per i nostri cittadini ma anche per i tanti turisti che quotidianamente raggiungono Calci e che possono godere di wi-fi gratuito solo disponendo di comuni dispositivi quali computer portatile, tablet o telefono cellulare”. E, dati alla mano, l’operazione è stata accolta con successo da tutto il paese.

“Nel mese di giugno – precisa l’assessore con delega all’innovazione tecnologica Stefano Tordella – abbiamo registrato 1.003 connessioni effettuate presso gli Hot Spot comunali (Parco delle Fonderie,Piazza Garibaldi e giardini comunali, negli ultimi quattro gli accessi sono stati invece 2020 mentre, dal giorno dell’installazione del sistema (maggio 2016), abbiamo registrati 7.504 connessioni”. Una tendenza e una progressiva informatizzazione che, grazie alla lungimiranza del Comune di Calci e dei suoi uffici capaci di cogliere e vedere opportunità in bandi e progetti europei, sarà a breve ancor di più potenziata.

“Abbiamo presentato un progetto che è stato finanziato dall'Unione Europea – conclude il Sindaco Ghimenti: grazie a questo bando abbiamo ottenuto 15mila euro, cifra che servirà ad aumentare le postazioni di wifi gratuito e a migliorare la fruibilità di quelle esistenti, andando così ancora di più nella direzione della modernizzazione, dell'abbattimento delle barriere e dell'informatizzazione della nostra Valgraziosa”.

