Campus Agidae, enti ecclesiastici in riunione: 200 partecipanti e tanti ospiti a Firenze

Al via l’edizione 2019 del Campus estivo di formazione Agidae, in programma a Firenze, fino al 27 agosto, presso il Grand Hotel Mediterraneo. L’evento, che si svolge con regolarità da oltre 25 anni, è organizzato dall’Associazione gestori istituti dipendenti autorità ecclesiastica ed è destinato agli operatori impegnati nelle diverse attività gestite dagli enti ecclesiastici o da strutture di ispirazione cristiana: scuole, case di riposo, centri di recupero per minori, attività ricettive e socio sanitarie.

Le tematiche sviluppate riguardano gli aggiornamenti di carattere gestionale (fiscale, previdenziale, giuslavoristico, contrattuale, normativa in materia di sicurezza, privacy, antiriciclaggio) nonché la formazione di specifici profili professionali: coordinatori didattici nelle scuole paritarie, segreteria scolastiche, argomenti speciali di didattica (piano dell’offerta formativa, didattica per competenze, DSA, valorizzazione del ruolo dei docenti e delle relazioni genitoriali).

Un terzo settore del Campus si occupa del sistema di gestione secondo il modello ISO 9001, allargato a tutte le attività delle singole Organizzazioni (sistema globale) e delle attività propedeutiche per la certificazione delle competenzesecondo i requisiti della EN 19011 (Auditor di sistemi di gestione).

Sono oltre 200 i partecipanti provenienti da tutta Italia. Alla sessione conclusiva dei lavori, in calendario martedì 27 agosto presso Palazzo Vecchio (Sala dei Cinquecento), sono stati invitati il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, l’europarlamentare Valentino Grant. Modera Giancarla Rondinelli, giornalista Rai.

Fonte: Ufficio stampa

