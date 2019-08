Carabinieri nel Senese, due arresti e quattro denunce

In occasione dell’affluenza di numerosi turisti nel territorio i Carabinieri della Compagnia di Siena hanno rafforzato in maniera coordinata i servizi di controllo. Alta l’attenzione dei Carabinieri vicino a locali e altri punti di aggregazione giovanile, nel centro storico senese e nei comuni di Sovicille, Castelnuovo Berardenga e Asciano. L’attività di accertamento sulla circolazione stradale finalizzata al controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti è stata svolta impiegando i precursori per lo screening veloce per verificare la positività derivante dall’assunzione di sostanze alcoliche nonché gli etilometri per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcolica. Il tutto finalizzato ad un’opera di prevenzione degli incidenti derivanti dalle condotte di abuso di sostanze alcoliche tra neopatentati e giovanissimi.

I militari dell’Arma nel centro storico senese hanno riconosciuto un uomo classe ’62, già sottoposto al divieto di dimora nel comune di Siena per essere stato protagonista di alcuni furti, ricercato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti proprio per non aver ripetutamente ottemperato agli obblighi lui imposti.

Ad Asciano, i militari della locale Stazione durante un controllo alla circolazione stradale hanno arrestato un uomo classe ’74 che doveva scontare circa 6 mesi di reclusione in carcere per minaccia aggravata a danno della ex compagna.

Entrambi i soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale di Siena a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Invece un uomo classe ‘54 è stato denunciato per detenzione produzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché è stato sorpreso dai militari della Stazione di Sovicille mentre innaffiava alcune piante di marijuana in un’area boschiva adiacente alla sua abitazione. Lo stesso, al termine di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di alcune dosi di sostanza già essiccata.

Nello specifico ambito delle attività di prevenzione delle stragi su strada e di contravvenzione delle condotte di abuso di sostanze alcoliche, soprattutto tra neopatentati e giovanissimi, sono stati tanti i veicoli controllati dai militari della Sezione Radiomobile di Siena, una sessantina circa.

Tre soggetti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza – un cittadino straniero classe ’87, un ragazzo classe ’90 e una studentessa classe’88 - e due ragazzi invece denunciati per guida sotto l’effetto di stupefacenti – rispettivamente di 23 e 24 anni.

