Chiede soldi all'amante per non rivelare niente alla moglie: arrestata 40enne

Approfittando dell'assenza della moglie si era concesso una 'scappatella' estiva con una conoscente di vecchia data, ma questa ha minacciato di rivelare tutto alla moglie di lui e in cambio del silenzio ha preteso del denaro. La donna, 40 anni, lucchese, è stata quindi arrestata con l'accusa di estorsione.Da quanto si apprende la donna aveva iniziato a fare delle chiamate minatorie, poi addirittura a presentarsi personalmente a casa dell'ex amante per proseguire con le minacce. Esasperato, l'uomo ha deciso di denunciarla ai carabinieri, i militari hanno dunque dato indicazioni all'uomo di fingere di cedere al ricatto e di presentarsi all'appuntamento. Attualmente la 40enne si trova agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

Tutte le notizie di Lucca