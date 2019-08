Crollo di frammenti di pietra da Palazzo Rucellai a Firenze: nessun ferito

Dei frammenti sono caduti dalla facciata di Palazzo Rucellai, a Firenze, in via della Vigna Nuova. La struttura è un esempio di dimora rinascimentale del '400, conservata nella sua originalità. Nessuna persona è rimasta coinvolta dal crollo. Sulposto sono intervenuti vigili del fuoco con un'autoscala per svolgere minuziose verifiche della facciata e un'accurata rimozione delle parti ancora pericolanti che comunque riguarderebbero un'area limitata. La strada è stata chiusa al traffico per effettuare le operazioni di messa in sicurezza.

