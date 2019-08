Incendio in appartamento in pieno centro a Empoli: nessun ferito

Incendio in un appartamento al primo piano di via Jacopo Carrucci a Empoli attorno alle 10.30 di oggi, giovedì 22 agosto. Presenti sul posto i vigili del fuoco, la polizia, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli e un'altra di quella di Montelupo. Il 118 ha catalogato l'evento come maxiemergenza. Chiuso il traffico da via Curtatone e Montanara verso piazza della Vittoria. Una folla si è assiepata nelle vicinanze per vedere con i propri occhi quanto accaduto, nonostante il fumo denso e la cenere sparsa in aria. Non ci sono feriti coinvolti, pare che alcuni appartamenti fossero vuoti al momento dell'incendio. Le fiamme hanno messo a dura prova la tenuta dei solai, per questo i locali dove è scaturito l'incendio potrebbero essere dichiarati inagibili al termine delle operazioni di spegnimento.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

