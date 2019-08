Incendio Empoli, Barsottini ringrazia le forze dell'ordine: "Per ora nessuna emergenza abitativa"

L'amministrazione comunale di Empoli, attraverso le parole del vice sindaco Fabio Barsottini, intende ringraziare le forze dell’ordine intervenute sul posto questa mattina a seguito dell’incendio in una palazzina di via Jacopo Carrucci.

«Ancora una volta l’organizzazione delle forze dell’ordine che quotidianamente presidiano il territorio si è rivelata di eccellenza. In pochi istanti, appena si sono sprigionati i primi fumi dell’incendio, sono giunti uomini della polizia di stato del commissariato, la polizia municipale, sanitari del 118 e ovviamente i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli con i mezzi e gli strumenti utili a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza le abitazioni.

Da parte di tutta la giunta comunale - alcuni amministratori erano presenti con me ad assistere alle operazioni – un grazie sincero con cui si ribadisce la stima e la fiducia in tutti gli operatori delle forze dell’ordine che presidiano il territorio empolese.

Grazie anche ad Alia Spa per la disponibilità nello smaltimento dei rifiuti interessanti dal rogo.

Come vicesindaco stiamo seguendo da vicino la situazione delle famiglie le cui abitazioni sono state danneggiate dall’incendio. A chi ne avrà necessità garantiamo ospitalità e assistenza nei locali adibiti a questo tipo di situazioni. In ogni caso al momento non sarà attivata nessuna emergenza abitativa».

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli