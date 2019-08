Sono andati in fiamme 3mila mq di sterpi e sottobosco in via Pier delle Vigne a San Miniato, alle porte della città poco prima dell'It Cattaneo. Sul posto questo pomeriggio dopo le 15 i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto oltre a due camionette dei volontari della Protezione Civile di San Miniato e San Miniato Basso. Gli intervenuti sono riusciti a circoscrivere l'incendio che poteva andare a lambire delle case in zona.

Tutte le notizie di San Miniato