Incidente in Fi-Pi-Li tra Empoli e Montelupo: traffico bloccato

Incidente in Fi-Pi-Li tra gli svincoli di Empoli Est e Montelupo Fiorentino, in direzione Firenze, nel tratto interessato dai lavori. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto tre mezzi, due auto e un mezzo pesante. Almeno una persona sarebbe rimasta ferita ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto sono intervenute le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e la Misericordia di Montelupo. Al momento il traffico risulta bloccato e si consigli l'uscita a Empoli Est o agli svincoli precedenti. Sul posto la polstrada.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino