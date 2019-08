Lavori a Cerreto Guidi: modifiche a sosta e viabilità

Vista la necessità di effettuare lavori di ripristino del piano stradale per conto di Acque Spa, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sp 105 “Di Toiano” il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, per il restringimento della carreggiata, dal km 3+500 al km 4+500 circa nel comune di Cerreto Guidi, dal giorno 26 al 30 agosto 2019, con orario 00/24.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Cerreto Guidi