Madama Butterfly in scena al Festival Puccini: ultima recita della stagione 2019

Mentre a Liegi sono in corso le prove di regia in attesa delle scene che partiranno da Torre del Lago alla volta di Liegi lunedì 26 agosto dopo la rappresentazione di Madama Butterfly che sarà in scena per l’ultima recita della stagione 2019 venerdì 23 agosto. Il nuovo allestimento con le scene di Jean-Guy Lecat nato dalla coproduzione con l’Opera Royal di Liegi per la regia di Stefano Mazzonis di Pralafera vedrà interpreti Karine Babajanyan nel ruolo di Cio Cio San, Suzuki Annunziata Vestri,. Nel ruolo del perfido ufficiale Pinkerton il tenore toscano Angelo Fiore. Nel ruolo di Sharpless Stefan Ignat , Goro Marco Voleri, Il Principe Yamadori Daniele Caputo, Lo Zio Bonzo Manrico Signorini, Il Commissario Imperiale Luca Bruno , L’ufficiale Del Registro Emmanuel Lombardi , Kate Pinkerton Evgenia Vukkert, La Madre Sandra Mellace, La Zia Beatrice Cresti , Yakuside Filippo Lunetta, La Cugina Anna Russo , Costumi Fernando Ruiz, Assistente alla regia Luca Ramacciotti, Disegno luci Nino Napoletano, Orchestra del Festival Puccini, Coro del Festival Puccini, Maestro del Coro Roberto Ardigò

Sul podio la sicura bacchetta di Nir Kabaretti guida l’Orchestra del Festival Puccini mentre sarà la bravissima

Prima della rappresentazione nel Giardino del Teatro sarà conferito al baritono Daniele Caputo il Premio Michelangelo Cupisti

Fonte: Puccini Festival News

