Malika Ayane a Villa Bertelli, le foto dello show versiliese

Al traguardo dei 5 album e di oltre 10 anni di carriera, Malika Ayane si è imposta ieri nella cornice di Villa Bertelli a Forte dei Marmi come uno dei nomi più importanti tra le interpreti femminili della canzone italiana. Inutile ricordare i suoi successi, da Come Fogliedell'esordio fino alla più recente Sogni fra i capelli, presente nel suo ultimo disco Domino uscito lo scorso anno. Assieme a lei sul palco di Villa Bertelli erano presenti ieri, mercoledì 21 agosto, Daniele Di Gregorio alla marimba, Carlo Gaudiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batteria e Jacopo Bertacco alla chitarra. Per non dimenticare questo importante concerto, ecco le foto di Stefano Dalle Luche raccolte nella gallery qui sotto.

