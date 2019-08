I vigili del fuoco di Cortona sono intervenuti in via Carraia a Marciano della Chiana, per la rimozione di una pianta secolare. A causa del maltempo la pianta è caduta ed ha colpito un camper parcheggiato nelle vicinanze, che al momento della caduta era vuoto. Non si segnalano persone coinvolte.

Tutte le notizie di Marciano della Chiana