Misericordia di Lastra a Signa per il mondo: l'esperienza di un volontario a Gerusalemme

"Questa esperienza mi ha insegnato ad accettare questi bambini particolari non solo per quello che sono, ma anche per amarli per quello che non potranno mai essere - racconta il volontario- A conoscere di cosa siamo capaci, a sentirmi parte di una famiglia oltre frontiere, oltre confini, oltre tradizioni e culture. Questa esperienza di Misericordia a Betlemme insegna ad essere oltre, anche oltre i muri, a capire che non siamo fatti solo per un panorama, a scoprire che dentro di noi esistono paesaggi meravigliosi ancora da visitare."