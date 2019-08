Miss Reginetta d’Italia 2019, Jo Squillo presenta le finali nazionali a Chianciano Terme

Countdown finale per l’apertura della grande kermesse di Miss Reginetta d’Italia 2019 che per nove giorni consacrerà Chianciano Terme capitale della bellezza italiana.

Da sabato 24 agosto a domenica 1 di settembre a Chianciano Terme si celebrerà il fashion e il talento di tutte le età, fino a culminare il 1 di settembre con l’elezione della nuova Miss Reginetta d’Italia dell’anno, in una serata di grande glamour, presentata dalla bellissima e affascinante Jo Squillo che andrà in onda sulle reti Mediaset, Rete 4, Tg Com e su Tv Class moda.

“Siamo felici di ospitare una kermesse dedicata alla bellezza e allo spettacolo che porterà ancora più prestigio alla nostra cittadina. – ha dichiarato il Sindaco di Chianciano Terme Andrea Marchetti - Miss Reginetta d’Italia è un grande evento che conferma il messaggio che abbiamo voluto lanciare in questi anni di amministrazione: una città della salute, del benessere e della bellezza, della natura e della storia, meta sempre più ambita da giovani e famiglie.”

Miss Reginetta d’Italia organizzata da New Meta Event e diretta da Alessio Forgetta, negli anni ha scoperto le più belle ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità e della moda, grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti.

Da quest’anno la scuderia della New Meta Event si è arricchita di due nuovi concorsi, di cui le finali, in esclusiva per l’Italia, si terranno proprio a Chianciano Terme: Talent kids e Miss Over. “A grande richiesta abbiamo dato l’opportunità anche ai bambini e alle belle e talentuose signore di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema – ha dichiarato Alessio Forgetta - per proporre ai nostri partner dello show-business volti e talenti sempre nuovi senza età.”

Si parte infatti il 24 e il 25 agosto in Piazza Italia, con la pre -finale e la finale di Talent kids il primo contest nazionale, dedicato al talento dei bambini e dei ragazzi dai 4 ai 13 anni: 110 meravigliosi e bravissimi bambini selezionati per mesi in tutte le regioni d’ Italia, si esibiranno con le loro doti, nel campo del bel canto, del ballo e della moda.

Il 28 agosto sarà la volta della finale nazionale Miss Reginetta Over: 40 splendide e affascinanti donne, dai 30 ai 65 anni, provenienti da dure selezioni effettuate in tutta la penisola, si sfideranno a colpi di bellezza e di talento di fronte al grande pubblico di Chianciano Terme.

Lo stesso giorno arriveranno nella celebre cittadina termale le 64 bellissime finaliste di Miss Reginetta d’Italia che saranno le protagoniste assolute delle serate del 30 agosto, con la pre - finale e del 31 agosto, con una sfilata di grandi brand italiani, presentata da Jo Squillo, dove cercheranno di accaparrarsi le simpatie del grande pubblico di Chianciano Terme e soprattutto della prestigiosa giuria del concorso che decreterà nella serata di domenica 1 di settembre, finalissima del concorso, la più bella del reame con l’incoronazione della Miss Reginetta d’Italia 2019.

Partner musicale di Miss Reginetta d'Italia, la 51° edizione di Una voce per l’Europa lo storico festival canoro per emergenti, con le serate del 29 e del 31 agosto dove i giovani cantanti si esibiranno insieme alle finaliste di Miss Reginetta d’Italia.

Tutte le serate, aperte al pubblico, si terranno alle ore 21 nella celebre Piazza Italia della cittadina termale di Chianciano Terme.

