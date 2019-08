Monteriggioni A.D. 1213 cerca collaboratori. Le domande possono essere presentate fino al 10 settembre

L’associazione Monteriggioni AD 1213 ha indetto un bando per la ricerca di personale per lo svolgimento di lavoro part – time da adibire ai servizi complementari. Si cercano, in particolare, professionalità da impiegare in lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione, collaborazione nella gestione dei servizi affidati alla Monteriggioni AD 1213 da parte del Comune.

È possibile presentare la domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il 10 settembre prossimo. La domanda dovrà essere inviata per posta certificata all’indirizzo email annodomini1213@pec.monteriggioni.it oppure portata direttamente nella sede amministrativa della società, in via Cassia nord 150, dalle ore 10 alle ore 14.

È possibile raccogliere tutte le informazioni e scaricare il bando integrale e la domanda online, nella pagina dedicata di Monteriggioni A.D. 1213

Tutte le notizie di Monteriggioni