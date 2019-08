Muore 89enne in strada a Ponte a Egola

Un 89enne è morto a causa di un arresto cardiocircolatorio mentre passeggiava in via Vecchia del Mulino a Ponte a Egola, la strada prima del nuovo ponte che collega la frazione sanminiatese con Molino d'Egola. Alle 9 di questa mattina sono giunti i soccorsi, un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di San Miniato Basso. La morte dell'uomo sarebbe avvenuta per cause naturali, forse un malore, e ad accertarlo erano presenti anche i carabinieri della locale stazione.

