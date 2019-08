È originario della Toscana il 65enne morto oggi a causa di un malore sui monti del Veronese, mentre percorreva il sentiero che porta al Santuario della Madonna della Corona. L'uomo era in compagnia della moglie e si è accasciato al suolo, probabilmente a causa di un infarto. Sul posto sono giunti velocemente i sanitari inviati dal 118 e il soccorso alpino di Verona con l'elicottero. Non c'è stato però per lui niente da fare.

Tutte le notizie di Toscana