New entry nell'Use Rosa: dalla Repubblica Ceca scende in campo Kamila Stepanova

Ad appena un giorno dall'inizio della preparazione in vista del nuovo campionato di serie A1, ecco un'importante novità nel roster dell'Use Scotti Rosa. La società biancorossa e Sarah Sagerer hanno infatti deciso consensualmente di risolvere il contratto e così, al posto della classe'96 dell'Università di Stetson, approda a Empoli la ceca Kamila Stepanova.

Ala forte, nata il 3 dicembre 1988 a Tabor, la nuova arrivata alla corte di Alessio Cioni ripercorre così la strada di Klara Pochobradska, prima straniera nella storia della società. Dopo aver giocato nella società della sua città natale, Kamila è passata a Praga, Trutnov per tornare poi ancora nella capitale. Nel 2001/2012 passa nel roster del Ružomberok in Slovacchia, preludio alla prima esperienza francese vissuta nel Landes. Da lì il passaggio al Tolosa ed al Villeneuve, con la vittoria del titolo e la conseguente qualificazione all'Eurolega. Nel 2017/2018 la troviamo in Ungheria al Seat-Szese GyőrBandiera (per lei un ruolo da protagonista in Eurocup) e l'anno scorso di nuovo in Francia alla neorpomossa Landerneau Bretagne. Con la Nazionale del suo paese vanta una partecipazione alle Universiadi in Cina ed un campionato europeo in Ungheria. Ora, all'improvviso, eccola vestire la maglia della Scotti che ha deciso di puntare su di lei per sostituire Sagerer.

Benvenuta a Empoli, Kamila.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

