Pieve a Nievole, la municipale blocca un cane impaurito in via Roma

Ancora una brillante operazione della polizia municipale di Pieve a Nievole che, nella mattina di mercoledì, intorno alle 11,30, grazie al comandante Andrea Simoni e all'agente Paolo Del Chiaro, è riuscita a bloccare un cane che si aggirava in via Roma.

Molto soddisfatta il sindaco Gilda Diolaiuti " Faccio i complimenti agli agenti, che confermano la grande reattività della polizia municipale per ogni situazione potenzialmente preoccupante. Molte persone hanno manifestato timore per la salute del cane, che grazie alla sensibilità dei nostri operatori e alla loro capacità sta benissimo. Il rispetto degli animali è un punto qualificante nostra azione amministrativa e questa operazione, con le sue modalità, rientra in questo ambito di valore ".