Prete indagato di violenza sessuale su 19enne: 'benedizioni' per togliere il demonio

Le benedizioni per togliere il demonio con un 'unguento benedetto' sarebbero state in realtà abusi sessuali. Questo quanto contestato dalla procura su un parroco 58enne, don Emanuele Dondoli, sacerdote in Mugello, a Firenzuola. La vittima delle violenze sarebbe una 19enne che avrebbe denunciato nei mesi scorsi i fatti accaduti tra marzo e giugno 2018. Il sacerdote, parroco dal 1992, avrebbe avuto nel telefonino, sequestrato dalla polizia, immagini scattate nei momenti degli abusi. L'avvocato della giovane afferma che secondo una perizia psichiatrica disposta dalla procura sarebbe affetta da "disturbo dipendente della personalità" aggravato da "una sintomatologia ansiosa e depressiva" che la renderebbe incapace di esprimere dissenso a tali pratiche. La notizia è stata riportata dai quotidiani La Nazione e La Repubblica. Secondo quanto affermato dalla diocesi di Firenze, è stata avviata una procedura canonica per verificare il fondamento dell'accusa e, se confermata, per sospendere il sacerdote dal ministero. L'arcivescovo Giuseppe Betori si dice sorpreso, incredulo e amareggiato per questi fatti, dei quali non sarebbe stato informato né avrebbe avuto segnalazione da nessuna fonte. Un pensiero giunte anche alla giovane, alla famiglia e alla comunità parrocchiale.

