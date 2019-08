Raduno di pesca per bambini: caccia amichevole nel lago degli Ulivi a Marcignana

Bambini armati di lenza, canne da pesca e tutto l'occorrente per una caccia amichevole nel lago.

È quello che, i piccoli partecipanti, faranno il pomeriggio di sabato 24 agosto a Marcignana, al lago degli Ulivi. Il raduno di pesca per i più giovani, organizzato dal Club Amici della Pesca in collaborazione con la Sagra del Bombolone in località Casenuove di Empoli, radunerà i piccoli pescatori dalle 14.

Dalle 15 canna in mano e via con l'amo nell'acqua fino alle 18. Tutti i partecipanti, età massima di 15 anni, verranno premiati alle ore 19 alla Sagra.

Per iscrizioni e informazioni, Club Amici della Pesca: Alessandro Gracci 347 3507233 - Lago Ulivi, Oliviero 347 1824320

Fonte: Club Amici Della Pesca

