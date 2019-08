Rinvio a giudizio per Pistoiambiente, FdI aveva chiesto Comune come parte civile

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per l’ex presidente del cda di Pistoiambiente, fino a pochi giorni fa ente proprietario e gestore della Discarica del Cassero, e dell’ex direttore tecnico dell’impianto.

Ad entrambi viene contestato il fatto di aver consentito il conferimento in discarica di rifiuti con concentrazioni di idrocarburi pesanti notevoli o con polveri di alluminio (causa di formazione di gas altamente infiammabili a contatto con l’acqua), che per legge e in base alla autorizzazione ambientale non avrebbero dovuto essere accolti. La Procura ritiene che queste modalità di gestione dei rifiuti speciali siano state seguite dal 2013 al 4 luglio 2016, giorno dell’incendio, e che siano rimaste le stesse anche in seguito fino al 4 marzo 2017, quando la Magistratura dispose il sequestro dell’impianto.

Ricordo che all’indomani dell’incendio, coerenti con quanto sempre sostenuto in merito alla gestione della discarica del Cassero, presentammo un Ordine del Giorno, che venne discusso durante la seduta consiliare del 27 luglio 2016, per chiedere che il Comune di Serravalle Pistoiese, affinché l’allora amministrazione fosse credibile nella sua azione di tutela dei cittadini e del territorio, in caso di processo penale si costituisse parte civile contro Pistoiambiente per ottenere il risarcimento degli eventuali danni ambientali, sanitari ed economici subiti dalla popolazione a causa dell’incendio.

L’Ordine del Giorno, che portava la firma della sottoscritta, fu votato e approvato all’unanimità: ci auguriamo pertanto che rimanga vincolante per il bene di tutta la comunità civile.

Elena Bardelli, Fratelli d’Italia Serravalle Pistoiese

Tutte le notizie di Serravalle Pistoiese