Sabato lo stadio ospiterà la prima partita di campionato che vedrà la Fiorentina opposta al Napoli. L’incontro inizierà alle 20.45 ma i provvedimenti di circolazione nella zona dell’Artemio Franchi scatteranno già dalla mattina, come previsto in occasione degli incontri giudicati più impegnativi dal punto di vista dell’ordine pubblico.

Prima di tutto le aree utilizzate per i mercati (piazza Berlinguer e interno viale Fanti e piazzale Campioni del ‘69) dovranno essere libere entro le 12.

I consueti divieti di transito e sosta scatteranno negli orari consueti prima del fischio di inizio della partita, ma la chiusura di viale Cialdini e viale Fanti (tratto viale Malta-via Amari) sarà anticipata alle 15.

I provvedimenti comporteranno anche la chiusura alle 14 dell’ingresso/uscita principale della Piscina Costoli da piazza Berlinguer. Sarà quindi aperto l’accesso secondario da viale Malta. Previsti anche i parcheggi scambiatori per la tifoseria ospite in via Generale Dalla Chiesa e via Venosta e le deviazioni delle linee Ataf consultabili sul sitowww.ataf.net.