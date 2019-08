Taglialegna a nero nei boschi di Gambassi Terme, maximulta

Scoperti dai carabinieri forestali di Empoli due operai albanesi non in regola con il permesso di soggiorno e impiegati a nero mentre tagliavano un bosco a La Fungaia di Gambassi Terme. I due sono stati segnalati alla procura di Firenze mentre per il titolare di ditta e maestranze sono state elevate sanzioni amministrative da 4.500 euro per per omissione degli obblighi relativi al tesserino di identificazione ed irregolarità riscontrate sul taglio boschivo. Le imprese boschive a partire dal 1° gennaio 2018 devono garantire la riconoscibilità del personale tramite apposito tesserino di identificazione da esibire assieme ad un documento di identità.

