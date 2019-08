Tassisti per migranti fermati sull'A1: denunciati per favoreggiamento immigrazione

Sono stati fermati dalla polstrada sull'A1, all'altezza di Badia al Pino, a bordo c'erano alcuni immigrati che avevano speso 5mila euro per arrivare in Italia. I 'taxisti' dei migranti, un uomo e una donna di Salerno, sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sono quindi scattate le indagini per capire i meccanismi per far arrivare illegalmente immigrati, in particolare dall'Asia. Quando la polstrada ha fermato l'auto, un'Audi, a bordo c'erano quattro persone, i due arrestati, e sui sedili posteriori due stranieri con passaporti dello Sri Lanka senza alcun visto di ingresso in Italia o in altri Paesi dell'area Schengen. Erano arrivati in Italia dopo aver pagato 5mila euro un connazionale che li aveva fatti arrivare nell'Est Europa, da qui in Slovenia, quindi verso Roma pagando ulteriori 1000 euro. L'autovettura e i 7.000 euro in contanti, trovati alla donna, sono stati sequestrati.

