Turista con grosso coltello nello zaino: scappa via ma lascia la lama alle Gallerie dell'Accademia

Nella giornata di ieri, verso mezzogiorno, un turista è stato sorpreso in possesso di un coltello mentre era in coda per entrare nella Galleria dell'Accademia a Firenze.

L'uomo è stato inizialmente bloccato dalle guardie interne al Museo ma, nell'attesa dell'arrivo della polizia è riuscito a divincolarsi e scappare.

All'arrivo degli agenti era presente solo il coltello, una lama di grosse dimensioni, che era stato trovato nello zaino del turista dal metal detector. La vicenda è in corso di accertamento.

