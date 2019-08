Ubriaco disturba la viabilità delle auto in strada, poi aggredisce gli agenti di polizia

Ubriaco e barcollante si era messo in mezzo alla strada impedendo alle auto di passare in via Aurelia Nord a Grosseto. L'uomo, un domenicano di 27 anni, con permesso di soggiorno in regola, è stato raggiunto dalla polizia che gli ha chiesto i documenti. Lui si è rifiutato e si è scagliato contro gli agenti sferrando gomitate, con l'intento di sottrarsi alla presa e tentare la fuga. I poliziotti sono però riusciti a bloccarlo anche se un agente è rimasto ferito. Il 27enne è stato arrestato per porto d'armi abusivo e reati nell'ambito degli stupefacenti. Stamani si è svolta la convalida: il giudice ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di firma in attesa del giudizio.

