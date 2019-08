Vende miele biologico di Pianosa ma non è certificato: denunciato

Vendeva miele di acacia biologico dell'isola di Pianosa ma il nettare non era dell'arcipelago toscano e non aveva certificazioni per attestare il carattere bio. Per questo i carabinieri forestali di Livorno hanno denunciato un 69enne di Marina di Campo, residente a Pianosa. Oltre alla vendita per i turisti del miele tarocco, l'uomo in casa aveva canne da pesca, lenze, filaccioni, palamiti e 10 fucili da pesca subacquea, tutte attrezzature vietate nell'isola che fa parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano.

