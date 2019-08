Accordo tra Empoli FC, Ctt Nord e CAP: sconto del 20% del biglietto dello stadio per gli abbonati

Empoli FC, importante realtà calcistica della Toscana, CTT Nord, la più grande azienda di TPL della regione, e da quest’anno anche CAP Cooperativa di Prato hanno siglato un accordo di partnership rafforzando ancora di più la presenza nel bacino Empolese, Pratese ma anche della Valdera, del Comprensorio del Cuoio - territori tradizionalmente legati agli azzurri -.

L’accordo è finalizzato a promuovere ed incentivare da un lato l’uso del trasporto pubblico al posto dell’auto privata e dall’altro a sostenere iniziative dicorporate social responsibility.

Grazie all’accordo, l’Empoli FC riconoscerà agli abbonati del gruppo CTT (CTT srl, CPT scarl e VAIBUS scarl) e CAP (compresi dunque gli abbonati PiuBus) unosconto del 20% sull’acquisto del biglietto per i settori di Maratona Superiore, Tribuna Inferiore e Poltrona ed uno sconto del 10% sul merchandisingufficiale in vendita presso l’EMPOLI STORE di Piazza della Vittoria. Per avere diritto allo sconto sarà necessario esibire l’abbonamento al bus.

CTT e CAP daranno in omaggio, inoltre, mensilmente, due abbonamenti al bus ai lettori del match programme ufficiale dell’Empoli in distribuzione in occasione delle gare casalinghe degli azzurri.

Il Presidente Andrea Zavanella della CTT Nord dichiara a riguardo: “Siamo onorati che l’Empoli, importante realtà del calcio italiano e CTT abbiano rinnovato questo rapporto d’amicizia e di collaborazione che unisce sport ed uso del mezzo pubblico. La partnership è rivolta a tutti gli utenti della CTT in quanto l’appeal verso i colori azzurri è di forte richiamo per tutta la Toscana nord-costiera sulla quale fanno servizio i bus della CTT, ma con un occhio di riguardo all’utenza della Valdera e del Comprensorio del Cuoio che tradizionalmente è molto vicina ai colori dell’Empoli. CTT rafforza così il suo legame territoriale con l’entroterra della Provincia di Pisa ed unisce il proprio nome a quello di una delle più apprezzate e solide società del panorama calcistico nazionale. Ovviamente l’augurio è quello di rivedere la squadra empolese, già dal prossimo anno, nella massima serie”.

Il Presidente CAP Giuseppe Gori dichiara a riguardo: “Siamo felici che l’Empoli abbia esteso la partnership che già aveva attiva con la consorella CTT Nord anche a CAP e ai propri abbonati. La società calcistica azzurra è da sempre un ottimo esempio di lavoro quotidiano, investimenti e fiducia nei giovani, principi che non si discostano da quelli che guidano le attività di CAP nel proprio settore di competenza. Confidiamo che questa partnership sia un incentivo ulteriore per i cittadini nello scegliere il trasporto pubblico in luogo della mobilità privata”.

“Quella con CTT è una partnership che va avanti ormai da anni e che siamo ben felici di rinnovare – ha dichiarato la vicepresidente azzurra Rebecca Corsi -. Riteniamo questa sinergia importante a livello strategico per la nostra società, andando ad offrire sconti e agevolazioni per avvicinare sempre più gli sportivi ai nostri colori, oltre che incentivare e promuovere l’uso del trasporto pubblico”.

