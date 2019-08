'AperiVintage' apre il settembre cerretese: drink, musica e mercatino delle cose di un tempo

Sarà un’apertura all’insegna del vintage, quella del Settembre Cerretese, che si svilupperà con un ricco programma di eventi da martedì 27 agosto a domenica 8 settembre 2019. L'Ape e la Vespa Piaggio, la tovaglia a quadri, la borsa frigo e l'ombrellone colorato erano solo alcuni degli elementi caratterizzanti delle estati italiane, negli anni ruggenti che furono.

Sarà questa l’atmosfera del primo “AperiVintage”, che sarà proposto dall’Associazione Pro Loco, con la collaborazione del Comune, Martedì 27 agosto, a partire dalle ore 19,00, in Piazza Vittorio Emanuele II, proprio sul palco in cui il sabato seguente avranno luogo i giochi del Palio del Cerro. Sarà un’occasione per concludere le vacanze estive in modo divertente, in un contesto assolutamente originale, con alle spalle i suggestivi profili al tramonto della Villa Medicea.

L’apericena, accompagnato da una dj session di musica di “annata”, sarà il momento centrale della serata, in cui sin dalle 18,00 sui lastricati del borgo faranno la loro comparsa gli espositori, grandi e piccoli, dello “Sbaracco delle Soffitte”, un allegro mercatino dell’usato, in cui gli abitanti del paese svuotano cantine e soffitte e mettono in mostra mobilia, oggetti e utensili di altri tempi ormai in disuso.

Chi si volesse iscrivere allo “Sbaracco” può ancora farlo, scaricando l’apposito modulo sull’evento Facebook Pro Loco, contattando o recandosi alla Pro Loco (info@prolococerretoguidi.it - 0571.55671- Ufficio Turistico aperto da Martedì a Domenica 9,00-12,00 e 16,00-19,00). Per l’AperiVintage è gradita la prenotazione (prezzo € 8,00).

