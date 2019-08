Bottiglietta lanciata al Palio, bloccato consigliere comunale

In merito al deprecabile fatto avvenuto durante lo svolgimento della corsa del Palio del 16 agosto 2019, il Comune rende noto che immediatamente subito dopo la fine della Carriera, la Polizia Municipale ha fermato e identificato l’autore del lancio della bottiglietta d’acqua dai palchi del Comune di Siena avvenuto subito dopo il passaggio di tutti i cavalli dalla curva del Casato. Si tratta del Consigliere comunale Maurizio Forzoni, che ha subito confermato agli agenti della Polizia Muncipale di essere stato l’autore del gesto e al quale è stata elargita una sanzione pari a Euro 500 come da Ordinanza Sindacale n.76 lettera E del 4/07/2019, considerando l’azione di Forzoni come un’azione tesa a “protendere oggetti di varia natura verso la pista”.

Vista la gravità del gesto, inoltre, il sindaco Luigi De Mossi ha fatto richiesta al Questore Costantino Capuano di emettere il Daspo relativo alla manifestazione del Palio nei confronti di Forzoni. (Forzoni era già salito agli onori delle cronache quest'anno per aver inneggiato alla Repubblica di Salò e alla Decima Mas su Facebook proprio in occasione della Festa di Liberazione, NdR)

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa

