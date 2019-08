Cerrino d'Oro 2019 all'Associazione dei Gemellaggi di Cerreto Guidi

Verrà consegnato all’Associazione per i Gemellaggi il “Cerrino d’oro 2019”. Il riconoscimento assegnato dalla Pro Loco viene attribuito a chi si sia particolarmente distinto per il suo impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, dello sport e della solidarietà contribuendo a elevare il nome di Cerreto Guidi e a diffonderne l’immagine.

Il premio che è stato istituito a partire dal 1997 dal compianto Sergio Brotini, è giunto alla 23° edizione e verrà consegnato nel corso di una cerimonia in programma mercoledì 28 agosto 2019, alle ore 21, in Piazza Vittorio Emanuele II. La serata sarà animata dalle esibizioni dei musici e dagli sbandieratori delle quattro Contrade, in preparazione del Palio del Cerro, che si svolgerà Sabato 31 agosto.

Per il secondo anno consecutivo la scelta per l’assegnazione del “Cerrino d’oro” è caduta dunque su un premio collettivo che stavolta va ad un’associazione che negli anni ha svolto un’importante attività all’insegna dei valori della pace, della fratellanza tra i popoli e della collaborazione tra le comunità locali, facendo conoscere Cerreto Guidi oltre i confini nazionali.

L’Associazione per i Gemellaggi del Comune di Cerreto Guidi, presieduta da Fernando Sani si è costituita ufficialmente nel 2017, chiudendo così un percorso avviato dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi nell’ottobre del 2015 con il nuovo Regolamento sui gemellaggi rinnovato dopo anni con l’intento di creare uno strumento più efficace e moderno per favorire le esperienze di scambio con altre realtà. Seguirono la costituzione del Comitato e l’adesione all’AICCRE, l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni Europee.

L’Associazione svolge un’importante funzione per il perseguimento della pace e della fratellanza fra i popoli oltre ad incrementare gli scambi con altre realtà.

Spicca naturalmente il gemellaggio fra Cerreto Guidi e il comune francese di Saint Marcel che nato nel 1999 come scambio culturale in ambito scolastico, si è poi esteso e rafforzato, favorendo un approfondimento nella reciproca conoscenza dei territori, dei servizi, delle opere pubbliche e del sistema organizzativo dei due comuni.

Il ventennale è stato solennemente celebrato nei mesi scorsi in Francia con la sottoscrizione di un documento mentre nell’agosto del 2018, il gemellaggio aveva conosciuto un altro momento fondamentale con il riconoscimento della cittadinanza onoraria assegnata dal Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti al Sindaco di Saint Marcel Gérard Volpatti.

ALBO d’ORO del “Cerrino d’Oro”

1997: I presidenti delle contrade del Palio

1998: Giovanni Micheli

1999: Don Renato Marconcini e Mario Benvenuti

2000: Bruno Fiumi

2001: Adriano Prosperi

2002: Isaldo Bonaccorsi

2003: Luciano Cinotti

2004: Guido Santini

2005: Giovan Battista Cappellini

2006: Remo Salvadori

2007: Stefano Palatresi

2008: Mario Rossetti

2009: Sergio Brotini

2010: Antonio Brotini

2011: Mons. Carlo Ciattini

2012: Luciano Artusi

2013: non assegnato

2014: Luca Ancillotti

2015: Don Donato Agostinelli

2016: Gessica Mancini

2017: non assegnato

2018: Associazione Pro Loco

2019: Associazione per i Gemellaggi

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

