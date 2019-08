Miss Toscana parla santacrocese: è Chiara Gorgeri la vincitrice

Vent'anni, studentessa, sportiva, bella e originaria di Santa Croce sull'Arno: questo l'identikit di Miss Toscana 2019, e risponde al nome di Chiara Gorgeri. La sfida che si è tenuta ieri sera sul palco di Casciana Terme ha visto la 20enne primeggiare anche su un'altra giovane originaria del comprensorio, Ginevra Fiore Parrini, che abbiamo intervistato qualche giorno fa, arrivata quarta. La giovane, diplomata a San Miniato, ha ricevuto anche i complimenti dell'It Cattaneo di via Catena, che l'ha incoraggiata a proseguire nella strada intrapresa come bella tra le belle.

La serata di ieri ha avuto come ospiti dei presentatori Raffaello Zanieri e della ex Miss Italia Rachele Risaliti il comico e attore Paolo Ruffini e in giuria la campionessa di danza Sara Di Vaira, nota per la trasmissione Ballando sotto le stelle e Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana.

Per Miss Mascotte Toscana ha prevalso Alice D'Antini di Prato, che sarà la prima finalista regionale del concorso per l'edizione 2020. Premiata anche Carlotta Del Rosso, vincitrice della premio Lolette Conti ottenuta dalla somma dai voti dei portali internet dei giornali il Tirreno e La Nazione.

Chiara Gorgeri che aveva precedentemente vinto il 16 agosto la fascia di Miss Cinema Toscana a Marina di Bibbona, essendo stata eletta Miss Toscana cede la sua fascia a Clarissa Di Renzone di Sinalunga seconda classificata in quella finale, ed alla luce di questi passaggi il gruppo che rappresenterà la Toscana alle prefinali di Mestre dal 26 al 29 agosto è così composto:

CHIARA GORGERI - Miss Toscana - di S.Croce sull'Arno (PI).

EMILY BOLOGNESI - Miss Be_Much- di san Giuliano Terme (PI).

ASIA PANTOSTI - Miss Eleganza Toscana - di Livorno.

GINEVRA FIORE PARRINI - Miss Miluna Toscana - di Orentano (PI).

ALICE GUIDI - Miss Rocchetta Bellezza Toscana - di Montignoso (MS).

MATILDE CECCHI - Miss Sport Toscana - di Signa (FI).

GIULIA DURANTI - Miss Sorriso Toscana - di Arezzo.

CLARISSA DI RENZONE - Miss Cinema Toscana - di Sinalunga (SI).

Potete ammirare le bellezze che hanno sfilato ieri in Valdera grazie alle foto di Stefano Dalle Luche.

