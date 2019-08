'Ciao Fabri', in ricordo del conduttore Frizzi: musica e solidarietà all'Arena della Versilia

Paolo Belli & Big Band, Daniele Battaglia, Massimo Boldi, Giancarlo Antognoni, Valeria Solarino, Franco Di Mare, Mirkoeilcane, Edy Angelillo, Mario Maffucci, Paolo Vallesi, Samanta Togni e Samuel Peron, Andrea Mingardi, Federico Moccia, Roberto Ciufoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Gianni Ippoliti, Sandro Giacobbe, Cecile e Alys sono gli ospiti confermati Mancano pochi giorni alla serata solidale “CIAO FABRI” dedicata a Fabrizio Frizzi, una grande festa, con tanti ospiti e artisti del mondo dello spettacolo e dello sport che si svolgerà domenica 25 agosto nella suggestiva cornice dell’Arena della Versilia di Cinquale e il cui ricavato sarà devoluto alla “Fondazione Piemontese per la Ricerca sul cancro Onlus di Candiolo”.

Ad aprire la serata, alle 19.30, tre giovani artisti che si esibiranno sul palco prima dell’inizio dello spettacolo fissato alle 21.00: Giulia Mutti, tra i finalisti di Sanremo Giovani 2019, Maria, nome d’arte della cantante Valentina Egrotelli, Zic, alias Lorenzo Ciolini, giovane cantautore uscito da Amici ‘17 e il chitarrista e cantautore Matteo Gravante.

Prenderanno parte alla serata condotta da Paolo Belli (accompagnato dalla Big Band) e Daniele Battaglia: Paolo Vallesi e Band, Samanta Togni e Samuel Peron, Andrea Mingardi, Federico Moccia, Roberto Ciufoli, Marco Marzocca, Stefano Sarcinelli, Gianni Ippoliti, Sandro Giacobbe, Cecile e Alys. Nel corso della serata verranno inoltre consegnati i Premi Fabrizio Frizzi per cinque diverse categorie, che riassumono le grandi passioni di Fabrizio.

Questi i vincitori designati dalla Giuria presieduta dallo storico direttore di Rai1, Mario Maffucci: GIANCARLO ANTOGNONI per lo Sport VALERIA SOLARINO per il Cinema FRANCO DI MARE per la TV MIRKOEILCANE per la Musica EDY ANGELILLO per il Teatro Un premio speciale “Per la Simpatia e per la Comicità” è stato assegnato a MASSIMO BOLDI, ospite d’eccezione della serata. Simone Barazzotto, ideatore della serata, molto emozionato racconta: «Regaleremo al pubblico una serata indimenticabile di musica e spettacolo. Mi auguro che questo possa diventare un appuntamento annuale, perché Fabrizio amava divertirsi e far del bene. Un ringraziamento particolare va a Fabio Frizzi, per avermi fin da subito supportato in questa iniziativa. Ringrazio inoltre Gianluca Pecchini della Nazionale Cantanti insieme a tutto il suo staff, Igor Cino di Ballandi Multimedia, Daniele Mignardi, e Desirée Corradetti della sua struttura di Comunicazione, che hanno, insieme a me, sacrificato parte delle loro vacanze per costruire questa bella e importante serata».

Si ringraziano inoltre per la preziosa collaborazione l’agenzia di comunicazione EDEMPG e gli Sponsor dell’evento Salumificio Fratelli Beretta, Kienzle, Terre Alte Villarboit, Brotini Auto, Givova, Bevande Futuriste e Beach Club Cinquale. La radio ufficiale dell’evento sarà Radio Nostalgia. I biglietti sono disponibili in prevendita sul portale Vivaticket.it e presso le seguenti biglietterie: Arena della Versilia tutti i giorni dalle 10 alle 20 Number One dischi – via Duca d’Aosta Forte dei Marmi Viaggi di Mare – p.za Pellerano Marina di Massa Info Green Point – viale IV Novembre Cinquale La Nazionale Basket Artisti Fratelli Beretta (l’NBA italiana) nasce nel 2000 dall’impegno di Simone Barazzotto. In quasi 20 anni di attività la squadra ha visto alternarsi tra le sue file celebrità e atleti di primo piano, protagonisti delle partite di beneficenza organizzate nei palazzetti di tutta Italia. Grazie allo sforzo atletico e umano di tutti loro, in questi anni la Nazionale è riuscita a raccogliere più di mezzo milione di euro, devoluto alle numerose iniziative che gli artisti hanno sposato e che continuano a sostenere con il loro gioco. Alla soglia del ventennale, nel febbraio 2019, è uscito “Sull’Ascensore con Kareem”: un libro corale che ripercorre, attraverso le voci dei suoi protagonisti, la lunga storia della Nazionale, dalle prime iniziative al recente debutto internazionale a New York, per quindici anni sotto la guida di un appassionato Presidente, Fabrizio Frizzi, al quale il libro è dedicato. Nel 2019 la Nazionale è tornata in America, presso la sede ICE di New York: qui è nata l’idea di organizzare, per la stagione 2020-2021, un torneo di pallacanestro nei playgrounds della città con squadre che rappresentino i brands delle aziende italiane negli USA. La Nazionale Cantanti dal 1981 ha raccolto più di 90 milioni di euro interamente devoluti a piccoli e grandi progetti di solidarietà. Nata nel 1969 da un’’idea di Mogol che riunì alcuni cantanti all’Arena di Milano allo scopo di sostenere l’acquisto di un’ambulanza (tra questi anche Lucio Battisti) dal 1981 la Nazionale Cantanti diventa sotto la guida di Gianluca Pecchini una vera e propria squadra di calcio con partite ufficiali e allenamenti. Tra le sue file in più di 30 anni hanno militato centinaia di cantanti tra i più assidui Morandi, Ruggeri, Ramazzotti, Tozzi, Barbarossa e lo stesso Mogol. Grazie alla Partita del Cuore, di cui

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Massa Carrara